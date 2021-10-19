İzmir Marşı, Mersin’in Gülnar ilçesinde 29 Ekim programından çıkarıldı

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Edinilen bilgilere göre, Gülnar İlçesi 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü A.M.T. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı hazırlaması için Eğitim-Sen üyesi öğretmen F.Z’yi görevlendirdi. Öğretmen F.Z., hazırladığı bayram programı taslağını okul müdürü A.M.T’ye teslim etti. Okul Müdürü ise programı onay için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını İlçe Milli Eğitim Müdürü H.K’ye iletti. Öğretmen F.Z’nin hazırladığı bayram programı İlçe Milli Eğitim Komisyonu’nda değerlendirildi. Aralarında ilçe milli eğitim müdürü ve bazı okul müdürlerinin de bulunduğu komisyon, programda yer alan “İzmir Marşı”nın siyasi içerik taşıdığı gerekçesi ile çıkarılmasını talep ederek programı ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

BAŞKA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü H.K de okul müdürüne iade ettiği programdan İzmir Marşı’nın çıkarılmasını ve görevin bir başka öğretmene verilerek programın yeniden hazırlatılmasını talep etti. Okulu Müdürü A.M.T., bu kez yeni program hazırlanması için Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmeni görevlendirdi. Türk Eğitim-Sen üyesi İzmir Marşı’nı çıkardığı programa “Atam Atam” şarkısını ekleyerek programı ilçe milli eğitim müdürlüğüne sundu.

Komisyonunun “İzmir Marşı siyasi” kararının ardından Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün diğer okul müdürlerine marşın bayram programına konulmaması konusunda sözlü uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.