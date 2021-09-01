TRT'den İzmir Marşı ile ilgili açıklama

TRT, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanan Polonya-Türkiye çeyrek final maçı sonrası, Filenin Sultanları'nın galibiyet kutlamalarını yayınlamaması hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:20
TRT'den İzmir Marşı ile ilgili açıklama
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TRT, dün oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya-Türkiye çeyrek final karşılaşmasının ardından İzmir Marşı'yla birlikte yapılan kutlamaları yayınlamaması hakkında açıklama yaptı.


TRT tarafından yapılan açıklama şöyle:


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