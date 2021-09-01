TRT'den İzmir Marşı ile ilgili açıklama

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:20

TRT, dün oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya-Türkiye çeyrek final karşılaşmasının ardından İzmir Marşı'yla birlikte yapılan kutlamaları yayınlamaması hakkında açıklama yaptı.





TRT tarafından yapılan açıklama şöyle: