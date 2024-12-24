İzmir merkezli 4 ilde IŞİD'e operasyon: 100 milyon liralık para transferi ifşa oldu!

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e fon toplayan ve 'Hawala' adı verilen sistemle toplam 100 milyon liralık illegal para transferi yaptıkları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

İzmir merkezli 4 ilde IŞİD'e operasyon: 100 milyon liralık para transferi ifşa oldu!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:47

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüte fon toplayan ve 'Hawala' adı verilen sistemle toplam 100 milyon liralık illegal para transferi yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Mersin, Adana, Manisa'da 20 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 euro, 434 bin 650 lira, 40 gram ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı değerlendiren 4 kişi ile firari 3 şüphelinin yakalaması çalışma sürüyor.


Etiketler: #IŞİD

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