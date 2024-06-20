İzmir – Midilli seferine yoğun ilgi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibariyle düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor.

ŞİMDİDEN GEÇEN YILIN SATIŞINI YAKALADI

Bu yıl kapıda vize uygulaması ile seferlere olan talep de arttı. 2023 yılında 4 bin 262 Midilli bileti satıldı. Bu yıl ise biletler satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü. 3 Mayıs’ta başlayan seferlerde 2 bin 976 bilet satıldı. Vatandaşların ilgisinin devam etmesi durumunda seyahat sayılarının iki ya da üçe katlanması bekleniyor.

SEFERLER 27 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar eşlik ediyor. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde yapılıyor. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili.

KAPI VİZESİ İÇİN RANDEVU ALINIYOR

Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştırıyor. Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Avro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Avro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE

2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Avro, gidiş- dönüş 34 Avro, tam bilet tek yön 45 Avro, gidiş -dönüş 68 Avro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 20 Avro, gidiş-dönüş 30 Avro, tam bilet tek yön 40 Avro, gidiş-dönüş 60 Avro olacak şekilde belirlendi.

İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabiliyor. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul ediyor.