İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser görevden alındı
İzmir Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, 3 ay süreyle harcırahsız şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'ne arkeolog olarak atandı.
Geçen yıl kasım ayında müze müdürü ve altı çalışanın usulsüzlük yaptığı müfettişler tarafından tespit edilmişti.
Keser, arkeolog olarak atandı. Bakanlık, iddialar için 2020 Aralık ayında müfettiş gönderdi. Müfettiş, Temmuz 2021’de raporunu tamamlayarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.
Ancak yolsuzluk tespit edilmesine rağmen müze müdürü Hünkar Keser ve çalışanlar hakkında işlem yapılamamıştı.
Müze personeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da gönderdiği dosyada, “Yolsuzluk, usulsüz harcamalar ve görevi kötüye kullanmalar tespit edildiği halde bu kişiler neden görevde? Kim ve neden bu kişileri koruyor?” ifadelerini kullanmıştı. Raporda, müze müdürü ve beş çalışanın naylon fatura üzerinden haksız kazanç sağladığı, bir çalışanın eşinin üzerinden elektronik cihazı alındığı, 10 bin lirayı aşmaması gereken temizlik faturası için bir yılda 85 bin lira fatura kesildiği, “kazı için alındı” gösterilen araç ve gereçlerin hiçbirinin kazı alanına getirilmediği ve kazıda görev yapmamış kişilere ödenek verildiği iddiaları yer aldı.
Müfettiş raporu ardında, İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, görevden alınarak daha önce sorumlu olduğu İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü’ne arkeolog olarak atandı. Keser’in yerine ise Cengiz Topal getirildi.
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