İzmir Ödemiş'te yangın kontrol altına alındı: 'Yanacak yer kalmadı'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.





"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yangın bölgesinde paylaşım yaptı.

"Yanacak yer kalmadı" diyen Turan, paylaşımına şu notu düştü:

"Yüreğimizi yakan yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangında yaralanmış olan orman işçimiz Ragıp Şahin’in şehit olduğu haberini az önce öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum.

Bu büyük felakette canlarımızı yitirdik, ormanlarımız kül oldu, evlerimiz yandı. Büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor dönemdeki cansiperane çabaları, büyük imece ve dayanışmayı elbette hiç unutmayacağız. Yaraları hep beraber saracağız. Ancak bir daha böyle büyük acılar yaşamamak için her zaman dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız."