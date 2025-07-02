İzmir operasyonunun perde arkasında 'Soylu' detayı

İzmir'de CHP’li isimlere yönelik başlatılan operasyonun perde arkasından Süleyman Soylu çıktı. 31 Temmuz 2024’te 47 sayfalık İzmir raporunda 160 kişinin ifadesi ve 1046 belge hazırlayan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Uğur Kılıç’ın Süleyman Soylu’nun DYP’de görev aldığı yıllarda aynı partide siyasi hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.
Kılıç, 2002 genel seçimlerinde DYP’nin Gaziantep’te listesinden 5. sırada milletvekili olurken aynı seçimde Süleyman Soylu da DYP’den İstanbul 2. Bölge 3. sıradan aday gösterilmişti.
İMAMOĞLU DETAYI
2019’da emekli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden Mülkiye başmüfettişliği görevine dönen Kılıç’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan “Kanal İstanbul” afişleri soruşturmasında da müfettiş olarak görev yapmış ve Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatmıştı.