Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi (ESHOT) çalışanları, sosyal haklarının ve maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle grev kararı aldı. Peki, İzmir otobüsleri neden çalışmıyor? Eshot grevde mi?

İZMİR OTOBÜSLERİ NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi (ESHOT) çalışanları, sosyal haklarının ve maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle grev kararı aldı. 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayan çalışanlar, bugün ise gün boyunca kontak kapatarak hizmete ara verecek.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından belediye başkanı Cemil Tugay'ın imzasıyla bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir.

Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır.

Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”