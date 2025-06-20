İzmir Sağlık Platformu’ndan yönetmeliğe tepki: 'Performans sistemi köleliktir, iptal edilmeli'

Basın açıklamasını okuyan İzmir Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Muhteber Çolak, sağlıkta yıllardır uygulanan performans sisteminin hem sağlık emekçilerini mağdur ettiğini hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada sık sık "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "Gelirse adalet vergide adalet istiyoruz" "Drene drene kazanacağız" sloganları atıldı. Maaş kesintilerine de tepki olarak makasla maaş kesintisi mizanseni yapıldı.

“PERFORMANS SİSTEMİ KÖLELİKTİR”

20 yılı aşkın süredir dayatılan performans sistemine tepki gösteren Dr. Çolak, “Sağlık emekçilerini köleleştiren bu sistemin halk sağlığını tehdit ettiğini her platformda dile getirdik. Ancak Sağlık Bakanlığı, bilimsellikten uzak yönetmeliklerle sistemi daha da çıkmaza sürüklüyor” dedi.

Çolak, 1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin uygulanmasının anlamsız, gereksiz ve iş barışını bozan maddeler içerdiğini vurguladı. Yönetmeliğin sağlık emekçilerini değersizleştirdiğini belirten Çolak, “Bu maddelerin tamamı bilimsellikten uzaktır ve derhal geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

“HASTALAR GELMEDİ DİYE MAAŞ KESİLMESİ VİCDANSIZLIKTIR”

Haziran ayı itibarıyla uygulanmaya başlanan ve son altı ay içinde Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) başvurmayan hastalar nedeniyle sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmasını da eleştiren Çolak, bu uygulamanın akıl ve bilim dışı olduğunu söyledi.

“Hastaların sağlık ihtiyacı yoksa, izlem ya da tetkik önerilmiyorsa, onları sırf puan ve ücret için ASM’ye çağırmak dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Bu nedenle maaşlardan yüzde 15’e varan kesinti yapılması ise vicdansızlıktır” dedi.

“KAMU YATIRIMINA İHTİYAÇ VAR”

Aile Sağlığı Merkezleri’nin koruyucu hekimliğin temelini oluşturduğunu ifade eden Çolak, hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için izlem ve muayenelere yeterli zaman ayrılması gerektiğini söyledi. Ancak mevcut yönetmeliğin dayattığı gereksiz başvuruların, hasta başına ayrılan süreyi de çaldığını vurguladı.

Dr. Muhteber Çolak, Türkiye’nin sağlık kurumlarına en çok başvuru yapılan ülkeler arasında olduğunu ancak buna karşın hekim ve ebe sayısında son sıralarda yer aldığını hatırlattı. “Uyguladığınız politikalar, hekim göçüne neden oldu ve halkın sağlık hakkına erişimini zorlaştırdı” dedi.

“TIP EĞİTİMİ GÜÇLENDİRİLMELİ, KAMUYA YATIRIM YAPILMALI”

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na yönelik çeşitli öneriler de sıralandı. Aşı karşıtlığıyla etkin mücadele edilmesi, üniversite hastanelerinin güçlendirilmesi, nitelikli tıp eğitimi için adımlar atılması ve sağlık harcamalarına ayrılan genel bütçe payının artırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, nüfusa oranla kişi başına düşen ASM sayısının artırılması ve deprem yönetmeliğine uygun yeni merkezlerin inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

“Bakanlık bizlerden süper kahramanlık bekliyor” diyen Çolak, sağlık çalışanlarının karşı karşıya bırakıldığı iş yükünün adeta ‘Kaf Dağı’nın ardında’ olduğunu dile getirdi. “Her hasta altı ayda bir ASM’ye gelirse, hip tansiyon oranları, antibiyotik kullanımı, aşı izlemleri gibi tüm göstergeler tutarsa ücret alabiliyoruz. Bu bir sistem değil, sağlık çalışanlarının tükenişidir” şeklinde konuştu.

“UCUBE FORMÜLLER ÜRETMEYİN, BİLİMSELLİKTEN SAPMAYIN”

Dr. Çolak, açıklamasının sonunda Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, “Daha fazla geç olmadan, bilimsel olmayan ve sağlık emekçilerini her gün daha fazla tüketen uygulamalardan vazgeçin. Kesinti yapma uğruna ucube formüller üretmeyin, bizleri tüketmeyin. Bu uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.