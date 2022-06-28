İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı

28 Haziran 2022 Salı, 17:23

Kamu özel ortaklığıyla Türkerler Holding tarafından yapılan İzmir Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklar ıgerekçesiyle iş bıraktı.

Verilen sözlerin tutulmadığını ve 15 Haziran’da ödeneceği vaat edilen alacaklarının ödenmediğini duyuran emekçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

İşçiler adına açıklamada bulunan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Burada 500’e yakın çalışan arkadaşımız var. İlk etapta 34 üyemiz iş bıraktı ve bu sayı giderek artacak. Alacaklarımızı tahsil edene kadar kararlı duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. En son yaptığımız eylemden sonra şirket sözlerinin bir kısmını yerine getirdi ancak arkadaşlarımız halen maaşlarını alamıyor. 15 Haziran’a kadar ödenmesi gereken 1,5 aylıkları halen verilmedi. Haziranın sonuna geldik. Düzen sürekli bu şekilde devam ediyor ve verilen sözler yerine getirilmiyor. Biz artık burada çalışmak istemiyoruz. Haklarımızı alıp işten tamamen ayrılacağız. Burada sıkıntı inşaat işini üstlenen yüklenici Türkerler Holding’ten kaynaklanıyor. Diğer malzeme aldıkları taşeron firmalara hak edişleri ve borçları ödeniyor. İşçilerin maaşını ise erteleyip ödemiyorlar” dedi.