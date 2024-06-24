İzmir Şehir Hastanesi'nde asgari ücret isyanı: İş bıraktılar!
İzmir Şehir Hastanesi'nde çalışan taşeron işçiler asgari ücret ve ağır çalışma koşulları nedeniyle iş bıraktı.
İzmir Şehir Hastanesi’nde taşeron firmasına bağlı olarak çalışan temizlik, oda destek personelleri, ameliyathane personelleri ve catring çalışanları iş yükü ve düşük maaş gerekçesiyle iş bıraktı. Hastane önünde toplanarak Başhekimlik’e kadar alkışlar ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarla yürüyen işçiler ağır çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.
Başhekimlik önünde oturma ve alkoş eylemini sürdüren işçiler asgari ücretle çalıştıklarını, ek olarak sadece 800 TL yol parası aldıklarını belirtirken, personel sayısının az olmasından dolayı farklı birimlerin işlerini de yaptıklarını dile getirdi.
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