İzmir Şehir Hastanesi’ne ulaşım rahatlayacak

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:09

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayraklı ile devam etti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Bayraklı Şehir Hastanesi için geliştirilmesi planlanan alternatif bağlantı yolları, ilçede ulaşımı daha konforlu hale getirecek ulaşım ve su baskınlarını önlemek için yapılan çalışmalar konuşuldu.

TEMİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMALAR ARTIRILACAK

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediyeler arasındaki uyum ve koordinasyonun önemine değindi. Başkan Tugay, kent temizliğine önem verilmesini, çevreye moloz ve atık atılmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

“ŞEHRİN YOKSULLUK ENVANTERİNİ BİRLİKTE ÇIKARALIM”

Koordinasyon toplantısında sosyal belediyecilik çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Tugay, sosyal yardımların sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlı kişilere ulaştırılması için bir yazılım hazırladıklarını, bu yazılımı ilçe belediyeleri ile birlikte kullanacaklarını söyledi. İlçe belediyeleri ile birlikte şehrin yoksulluk envanterini çıkartmak istediklerini aktaran Başkan Tugay, “Kimlere ne yardım yapılacağını belirleyeceğiz. Yaş almış, engelli, 0-3 yaş arası çocuklarla ilgili de ayrıca çalışmalarımız olacak. Bayraklı sosyo- ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölge. Bu çalışmaları ihmal etmeyelim. Sağlık destek hizmetleri açısından da benzer çalışmaları yapmak gerekiyor. Büyükşehir’in ve ilçe belediyesinin ayrı ayrı değil bir koordinasyon içinde bu hizmetleri vermesini sağlayalım. Hem sizin hem bizim ekiplerimiz çalışmaların tüm detaylarına hakim olmalı” diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIM RAHATLAYACAK

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ulaşımı rahatlatmak için planladığı alternatif yol güzergahları üstünde de duruldu. Çevre yolunu kullanarak hastaneye ulaşımın sağlandığını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım “Üst ölçekli imar planları ulaşım sistemi açısından yetersiz. Üst ölçekli imar planları yeniden gözden geçirilecek. Ancak bu konu öncelikle Ulaşım Master Planı revizyonunda ele alınacak. Kent bütününde ve bölgesel olarak çok önemli bir merkez olan Şehir Hastanesi’nin ulaşım sorununu, yeni bağlantı noktaları ile çözmeyi hedefliyoruz. Böylece ulaşım konusunda problemleri gidererek daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız” dedi.

YENİ OTOBÜS HATLARI

Toplantıda Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sefer yapan ESHOT otobüs hatları da gündem geldi. Şu anda 5 farklı hattan toplam 21 otobüsle, günde toplam 293 servis yapıldığına dikkat çeken ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, bölgenin anlık ihtiyaçları doğrultusunda ilave seferler yapıldığını ayrıca yeni hat planlamalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü de açıkladı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da Bayraklı özelinde hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde özellikle düşük kotlu bölgeler olan Tepekule Pazaryeri ve Sevgi Yolu’nda suyun birikerek baskınlara neden olduğunu anımsatan Gürkan Erdoğan, bu sorunu çözmek için proje hazırladıklarını, SİT izinlerinin ardından çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Çalışma başladıktan sonra yağmur suyu kanallarının oluşturulacağı ve yağışla gelen suyun, Bornova Çayı’na ulaştırılacağı bilgisi verildi.

ÖNAL’DAN BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

Toplantıda, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütecekleri çalışmaların ilçe için önemine dikkat çekti. Başkan Tugay’a destekleri için teşekkür eden Önal, birlikte yol alarak sorunları daha hızlı çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Programın ardından Önal, Başkan Tugay’a, Bayraklı’da yapılan kazılar sonucu elde edilen arkeolojik buluntulardan esinlenerek seramik sanatçısı tarafından yapılan, M.Ö 6. yüzyılda koku, parfüm, gül yağı, ilaç şişesi olarak kullanılan alabastron (vazo) hediye etti.