İzmir Şehir Hastanesi'ni 10 yıldır açamadılar
İzmir'de ilk olarak 2013'de temeli atılan ve 7 kez açılış tarihi değişen şehir hastanesi inşatı yılan hikayesine dönerken, cumartesi günü İzmir'e gelecek olan Erdoğan bitmeyen hastanenin sadece fizik tedavi bölümünü göstermelik olarak açacak.
AKP hükümetinin "yap-işlet-devret" modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atılmasına rağmen hâlâ bitirilemedi.
30 ayda inşaatın biteceği belirtilen hastane için 2015’te ikinci kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.
Yıllardır açılışı yılan hikâyesine dönen hastane için valilik, milletvekilleri, bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yılda yedi kez tarih verdi. Verilen bütün tarihlerin de hiçbiri tutmadı.
Açılışı her seferinde ertelenen hastane için Erdoğan, Kocaeli mitinginde bayram öncesi hastaneyi açacakların müjdeledi. Ancak verilen son tarih ise yine tutmadı.
Hafta sonu İzmir’e gelecek olan Erdoğan, söz vermesine rağmen inşaat bitmediği için hastanenin sadece fizik tedavi bölümünü göstermelik olarak açağı öğrenildi.
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