İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışı 8. kez ertelendi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:35

Türkerler ve Gama Holding tarafından 622 bin 530 metrekare arsa üzerinde, 573 bin 546 metrekare toplam inşaat alanına sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi’nin açılışı bir kez daha ertelendi.

2013’te temeli atılan ve 8 kere açılış tarihi değişen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışının İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, 29 Eylül Cuma günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programından çıkarıldığı aktarıldı.

CHP’Lİ YÜCEL: ŞEHİR EFSANESİ

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hayaldi gerçek oldu! Bugüne kadar tam 7 kez açılacağı ilan edilen ve sonra iptal edilen Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışı bir kez daha ertelendi. Temeli 2013 yılında atılan ve sözleşmeye göre 3 yılda bitirilmesi gereken hastane 8 yıldır açılamıyor. Hastaneyi ticarethane, hastayı müşteri olarak gören, yandaşların çıkarını halk sağlığının üstünde tutan bu anlayışla Bayraklı Şehir Hastanesi daha uzun yıllar şehir efsanesi olarak kalacak gibi görünüyor” ifadelerini duyurdu.

Hayaldi gerçek oldu!



Bugüne kadar tam 7 kez açılacağı ilan edilen ve sonra iptal edilen Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışı bir kez daha ertelendi. Temeli 2013 yılında atılan ve sözleşmeye göre 3 yılda bitirilmesi gereken hastane 8 yıldır açılamıyor.



Hastaneyi ticarethane,… pic.twitter.com/koIEyW9eOV — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 27, 2023

SERTER: HEM İZMİR HALKINI HEM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I KANDIRIYORSUNUZ

Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem İzmir Milletvekili Bedri Serter de İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışının 8. kez ertelenmesi üzerine sert tepki gösterdi. Serter, “Yıllardır hem İzmir halkını hem de görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kandırıyorsunuz. Bu kepazelik artık bir son bulsun. 5 yıldır bu konuyu takip ediyorum. Hiç bir şey değişmedi. Yeter artık” ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendislerinden alınan bilgiye göre hastanenin altın 2 aktif fayın geçtiğini belirten Serter, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı ile yapılan bu hastane için İzmirlilerin aklı ile alay edilmesin. Bu işin sorumluları kim ise halka hesap versin” diye konuştu