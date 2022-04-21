İzmir Şehir Tiyatroları çocuklar için 'perde' diyecek

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), art arda sahneye koyduğu üç oyunun ardından çocuklar için “Robinson Dans Öğreniyor” ile perde diyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyerini yapacak oyun ile çocuklara bir hediye vermeyi planlayan İzBBŞT, sezon boyunca bu oyunla sahnede olmaya devam edecek.

İsviçreli oyun yazarı Hansjörg Schneider’in yazdığı, Namık Ünlü ve Cemal Ünlü’nün Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Hatice Altan üstleniyor.

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ

Dostluğun önemini, müzik ve dansın hayatın en güzel renklerinden olduğunu anlatan oyunun 23 Nisan’daki prömiyeri ücretsiz olacak. 23 Nisan’dan sonra sahnelenecek oyunların biletleri ise gişelerden ve izmirsehirtiyatrolari.com adresinden alınabilecek.

OYUN HAKKINDA

Gemi kazası geçirerek adaya düşen Robinson, kendini adanın başkanı ilan ederek müzik yapmayı, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi yasaklar. Adada tanıştığı bir yerliyle dostluk kuran Robinson, bu yabancının adını “Cuma” koyarak onu kendisi gibi bir asker olarak yetiştirmek ister. Ancak yıllarca özgür yaşamış Cuma bu baskılardan kaçar. Cuma’nın kaçmasıyla tekrar yalnız kalan Robinson, baskılar ve yasaklar konusunda düşünmeye başlar. Pişman olan Robinson, daha önce şarkı söyleyip, dans ettikleri için kovaladığı Huligali Kuşu ve Papağan ile birlikte Cuma’yı arayıp bulur. Cuma sayesinde, özgürlüğün ve yaratıcılığın değerini anlayan Robinson, daha önce mutsuz olduğu adadan artık mutlu olduğu için ayrılmak istemez.

İzBBŞT, Azizname, Tavşan Tavşanoğlu ve Mor Şalvar oyunlarıyla da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.