İzmir Şehir Tiyatroları’na 8 ödül birden

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:27

2021-2022 tiyatro sezonunu kapatarak Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin İstanbul'daki yapım ve performanslarına ilişkin ilk bölümünü geçen haftalarda duyuran Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, ödüllerin “Anadolu” etabının kazananlarını duyurdu. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 8 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Mor Şalvar

Dünya çapındaki önemli tiyatro etkinliklerini de yakın takibe alan jüri tarafından İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten “Yaşam Boyu Başarı” ödülüne layık görülürken, İzBBŞT Sahne Direktörü Ufuk Aşar’a yönettiği “Mor Şalvar” adlı oyun ile “Yılın Yönetmeni” ödülü verildi. Ayrıca Halil Ünsal, “Tavşan Tavşanoğlu” oyunu ile “Yılın Dramaturgu” seçildi.

Tavşan Tavşanoğlu

“SORUMLULUĞUMUZ ARTTI”

Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzBBŞT’nin ilk sezonunu ödüllerle süslediğini belirleterek bu ödüllerin İzmir Şehir Tiyatroları’nın sorumluluklarını arttırdığını ve heyecanını körüklediğini ifade etti. Yücel Erten şöyle konuştu: “Yeni Tiyatro Dergisi’nin Anadolu ödüllerine şöyle bir bakınca hatırı sayılır bir değerlendirme yoğunluğu görülüyor. ‘Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülü’ ile ‘Yılın Tiyatro Ekibi’, ‘En İyi Çocuk Oyunu’, ‘Yılın Yönetmeni’, ‘Yılın Dramaturgu’, ‘En İyi Dekor’, ‘En İyi Kostüm’, ‘En İyi Kadın Oyuncu, Komedi’ ödüllerinin İzmir’in tazecik Şehir Tiyatrosu’nda buluşmuş olması sevindiric i. İlkeli, diri ve etkili bir ödenekli tiyatro olma yolundaki çabalarımızın görülmüş olması, sonuç vermesi elbette bizi gönendirir. Ama aynı zamanda sorumluluğumuzu ve yaratma heyecanımızı da arttırır. Yurdumuzun sanat hayatına emek ve katkı sunmak ödevimiz.”

Robinson Dans Öğreniyor

ÖDÜL TÖRENİ HAZİRAN AYINDA

13 Haziran’da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle kazananlara heykelciklerinin verileceği yarışmada İzmir Şehir Tiyatroları’nın ödül alacağı diğer dallar şöyle: