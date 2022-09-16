İzmir Şehir Tiyatroları’nda salon yenilendi

16 Eylül 2022 Cuma, 15:24

İzmir Büyükşehri Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni sezona hazır. Provalarını sürdüren ve 6 Ekim’den itibaren seyirci karşısına çıkacak olan Şehir Tiyatroları’nın sahne aldığı Kültürpark içerisindeki İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ni baştan aşağıya yeniledi. Yeni ses ve ışık sistemleriyle donatılan salonun kapasitesi de 365 kişiye çıkarıldı.

Diğer yandan 6 Ekim’de sahnelenmeye başlanacak tüm oyunların biletleri satışa açıldı. Biletler, İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki gişelerden ve resmi site üzerinden yapılıyor.