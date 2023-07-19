İzmir Selçuk'ta orman yangını
İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak - Kuşadası mevkiinde orman yangını çıktı. Ekipler karadan ve havadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak - Kuşadası yolu mevkisinde saat 18.26 sıralarında orman yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, ekipler yönlendirildi.
İlk müdahalesi 18.32'de yapılan yangına 5 uçak 28 arazöz 9 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale etti.Saat 20.00 sıralarında alevlşer kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
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