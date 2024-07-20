İzmir sıcaktan kavruluyor: cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar yurttaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında yurttaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.
İzmir’de de etkisini gösteren sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı.
Alana gelen az sayıda yurttaş, ağaçların altına, gölgelere sığınarak serinlemeye tercih etti.
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