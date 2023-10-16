İzmir sokakları Cumhuriyet Bayramı havasına girdi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yıl coşkusunu sokak sokak kentin dört bir yanına yaymaya devam ediyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu sokaklarda “Cumhuriyet Konserleri” vermeye başladı. Caz müzikten milli marşlara kadar çok sayıda eseri seslendiren bando ekibi İzmirlilerden büyük ilgi gördü. İzmirliler, alkışlarla ve danslarla bandoya eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, vapur iskelelerinden metro duraklarına, ilçe ve kent meydanlarından semt pazarlarına, Saat Kulesi’nden önünden Kemeraltı’na 30’un üzerinde konserle coşkuyu kente yayacak.

“CUMHURİYET BAYRAMI’NA KADAR DURMAKSIZIN DEVAM EDECEĞİZ”

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki konserin ardından etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu Şef Yardımcısı Durukan Hisarlıoğlu, “Başkanımız Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlamak için İzmir’imizin çeşitli yerlerinde konserler vererek coşkuyu halka yaymayı amaçlıyoruz. Konak’ta başladık konserlerimize. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar durmaksızın farklı noktalarda konserler vermeye devam edeceğiz. İzmirlinin ilgisi çok iyi. İzmir zaten insanlarıyla çok sıcak bir şehir. Bu tarz kültürel etkinliklerde hemen bize destek oluyorlar, bizlere onur veriyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bu etkinliklerde yer almaktan gurur ve onur duyuyoruz” diye konuştu.