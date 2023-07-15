İzmir Tabip Odası: Bu yıl 4 bin doktor yurt dışına gidecek

Yayınlanma: 15.07.2023 - 19:51

Güncelleme: 15.07.2023 - 19:51

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yurt dışına giden hekim sayısındaki artışına dikkat çekti.

Geçen yıl Türkiye’den 3 bin hekimin yurtdışına gittiğini belirten Kaynak, “Türkiye'de son yıllarda çok hızlı bir şekilde hekimlerimizin yurt dışına göç ettiklerini görmekteyiz. Geçen yıl içerisinde yaklaşık 3 bin rakamını telaffuz ediyor idik bu sene ilk altı aylık dönem içerisinde bu bin 500’e yaklaştı. İkinci dönemde bunun 4 bine doğru evrileceği düşüncesindeyiz. 4 bin hekimini kaybetmek Türkiye gibi bir ülke için son derece ağır bir insani sorundur. Önce onu vurgulayın. Çünkü ortalama olarak bir tıp fakültesinin kontenjanını yüz elli hadi bilemediniz iki yüz diye saydığımız takdirde 4 bin rakamı yirmi tane tıp fakültesi mezununa tekabül eder. Bugün Hollanda gibi Belçika gibi ülkelerde tıp fakültesi sayısına eşit miktarda tıp fakültesini biz batıya hekim göndermek için çalıştırıyoruz demektir" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak



"ÇOK BÜYÜK BİR İNSANİ YIKIM"



Tıp fakültesi eğitiminin pahalı bir eğitim olduğunu belirten Kaynak, "Dolayısıyla hem maddi ama özellikle manevi olarak tıp fakültesinin mezuniyetine kadar yetiştirmiş olduğumuz kişiler ve hatta bunların bir kısmı da uzman bir kısmı kariyer sahibi insanları bizim ülkeden kaçırıyor olmamız çok büyük bir insani yıkımdır” ifadelerini kullandı.