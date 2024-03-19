İzmir Tabip Odası’ndan AKP adaylarına etik hatırlatması

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:34

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:34

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı’nın kamu hastanelerini gezerek siyasi propaganda yapmasına İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan tepki geldi.

Tıp Etiği ve Hasta Haklar Yönetmeliği’nin hatırlattığı açıklamada, “Kısa bir süre önce yerel seçim siyasi propaganda çalışmaları kapsamında hastane ziyaretleri yapıldığı, iktidar partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bir kamu hastanesinde klinik ve hasta ziyareti yaptığı ve bu ziyaretin hasta mahremiyetine özen gösterilmeden sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı, yanı sıra bazı basın organlarınca servis edildiği görülmektedir. Yine iktidar partisi mensubu bir ilçe belediye başkan adayının da bir kamu hastanesi ziyaret görüntüleri hem şahsın hem ilgili kamu hastanesinin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır” denildi.

“KAMU HASTANELERİNE BÜTÇE VERİLMİYOR”

Kamu yöneticilerinin göreve çağrıldığı açıklamada, “Öncelikle hastaların ve sağlık kuruluşların siyasi propagandanın bir nesnesi olarak kullanılmasının Tıp Etiği’ne ve Hasta Haklar Yönetmeliği’ne aykırı olduğuna kamuoyunun ve kamu yöneticilerinin dikkatini çekmek isteriz. Bir kamu görevi bulunmayan kişilerin siyasi propaganda faaliyetleri kapsamında kamu hastanelerini istismar etmesi anlamına gelen bu paylaşımlar konusunda ilimizin kamu yöneticilerinin gereğini yapacağını umuyoruz. Öte yandan ülkemizde 21 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu kaynakları özel sağlık kuruluşlarına aktarılırken üniversite ve devlet hastanelerini yeterli bütçe ve ödenekten yoksun bırakarak işlevsizleştiren yönetsel zaafiyetin (veya tercihin) toplum sağlığına verdiği zararın gözlerden saklanmasının mümkün olmadığını da vurgulamak isteriz” ifadeleri kullanıldı.