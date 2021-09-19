İzmir Tabip Odası'ndan 'yüz yüze eğitim' soruları

19 Eylül 2021 Pazar, 14:06

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlattı. İzmir Tabip Odası, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte 2 haftalık süreci değerlendiren bir açıklama yayınladı.

Pandemi yönetimi konusunda paylaştıkları önerilerin dikkate alınmadığı vurgulanan açıklamada, “Öğretmen ve eğitim personelinin aşılanmasında istenilen düzeylere ulaşılamazken, kronik hastalık dışında isteğe bağlı hale getirilen 12 yaş üstü Covid-19 aşılamalarına okulların açılmasından sonra başlanmıştır. Halen çok küçük bir oranda aşılama gerçekleştirilebilmiştir. Aşılamanın tamamlanması için daha fazla çaba gösterilmeli, aşısız yetişkinlerin toplum sağlığını riske atmasını sınırlayan uygulamalar artırılmalı ve 12 yaş üzerinin aşılanması teşvik edilmelidir” ifadelerine yer veridli..

Okullar açılmadan önce yeterli hazırlıklar yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Yeni derslikler yapılmadı, yeni öğretmen atamaları gerçekleştirilmedi. Atanacağı söylenen öğretmen sayısı ülkemiz öğretmen açığını kapatmaktan çok uzaktadır. Deprem geçiren İzmir’de hasar gören okulların öğrencileri yakındaki okullara yönlendirilerek sınıf mevcutlarının daha da artmasına yol açıldı. Depremin yarattığı olumsuzluklar için geçen bir yıllık süreçte eğitim ihtiyacı adına etkin bir çalışmanın sürdürülmediği anlaşılmaktadır. Çok kalabalık ve yeterli dersliği olmayan okullarda dahi okulun 7 gün açık tutulması ile yüzde 40 ek alan yaratılarak sınıf mevcutlarının düşürülmesi sağlanabilir. Pandemide yurt ve pansiyonda kalacak öğrenciler için ne gibi düzenlemeler getirildiği konusu da belirsizdir” denildi.

PCR testine yönelik uygulama yalnızca kâğıt üzerinde kaldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tarama amaçlı ‘hızlı antijen testleri’ konusunda bir çalışma yapıldı mı? Testlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yapılacağı ve takibinin nasıl olacağına dair belirsizlik devam etmektedir. Okul idareleri öğrenci ve velilerin HES kodu takibini yapmalıdır. UNICEF’in önerdiği; veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle bilgi paylaşım mekanizmaları oluşturuldu mu? Rehbere yazmakla her şeyin uygulanması beklenebilir mi? Öğrenci, veli, öğretmen bilgilendirme eğitimleri yapılmadan okullarda pandemi mücadelesini başarıya ulaşabilir mi? Kaç sınıf kapatıldı? Kaç öğrenci karantinaya ayrıldı? Karantina, izolasyon ve filyasyon süreçleri ne şekilde organize edildi”

YAKIN TEMASLI ÖĞRENCİLERE TEST YAPILIYOR MU?

“Ebeveyni PCR + olan öğrencilere test yapılmadığından bu öğrenciler temaslı görünüyor. Test yapılsa yakın ve ev içi temas nedeniyle pozitif çıkabilecek birden fazla öğrenci aynı sınıfta olma olasılığına rağmen, her şey yolunda gibi süreç devam ediyor. Aktif bir yönetim için temaslılara test yapılması zorunludur. 1 Eylül 2021 tarihli rehberdeki varyant suşlar ile ilgili değişikliğin etkin biçimde uygulanacağı bir varyant analizi ülkede yeterli düzeyde yapılabiliyor mu? Görülen varyantlara göre özel önlemler planlanıyor mu? Yetkililerden, bütün bu vurguladığımız konular ve sorularımızla ilgili kamuoyunun tatmin edici bir şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz.”