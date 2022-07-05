İzmir Tarihi Liman Kenti, UNESCO yolunda

05 Temmuz 2022 Salı, 12:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin (TARKEM) yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yer aldığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onay toplantısı Kemeraltı'ndaki TARKEM ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıda İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, onay çalışmalarının ‘İzmir'deki tüm kişi ve kurumlar ile geniş katılımla yürütüldüğü’ belirterek, çalışmanın tüm İzmir’i ilgilendirdiğini ifade etti.

Değerlendirmelerin ardından Alan Yönetim Planı, kurul üyelerinin değerlendirmesine ve onayına sunuldu.

Plan, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunluğundan yeterli oyu alarak yürürlüğe girdi.

Bir yıl öne çekilen süreç doğrultusunda ağustosta İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına, ardından UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ile Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmişti.