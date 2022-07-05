İzmir Tarihi Liman Kenti, UNESCO yolunda
İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için hazırlanan Alan Yönetim Planı, oylama sonucu kabul edilerek yürürlüğe girdi. Plan, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ardından UNESCO’ya gönderilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin (TARKEM) yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yer aldığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onay toplantısı Kemeraltı'ndaki TARKEM ofisinde gerçekleştirildi.
Toplantıda İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.
İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, onay çalışmalarının ‘İzmir'deki tüm kişi ve kurumlar ile geniş katılımla yürütüldüğü’ belirterek, çalışmanın tüm İzmir’i ilgilendirdiğini ifade etti.
Değerlendirmelerin ardından Alan Yönetim Planı, kurul üyelerinin değerlendirmesine ve onayına sunuldu.
Plan, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunluğundan yeterli oyu alarak yürürlüğe girdi.
Bir yıl öne çekilen süreç doğrultusunda ağustosta İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına, ardından UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ile Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmişti.
Video Haberler
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
- Faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
- Benzine yine zam geliyor!
- İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
- Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
- ’Yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
- Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı!
- 'Eskort' ilanıyla milyonluk vurgun
- Saldırı öncesi video yayınlamış
- Sokak ortasında dehşet: 'Adam ölüyor, yapma'
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi