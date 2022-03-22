İzmir tarihinde yeni sayfa: Nif Çayı artık temiz akacak

22 Mart 2022 Salı, 14:10

İZSU Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nde İzmir’i geleceğe taşıyacak yeni bir tesisi daha hizmete aldı. 45 milyon liralık yatırımla hizmete alınan Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir tarihinde bir sayfa kapanıyor, yeni bir milat başlıyor. Bugün şehrimizin en büyük çevre sorunlarından biri olan Nif Çayı’nın kirliliği kalıcı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Ulucak Arıtma Tesisi ile Gediz’in en önemli kollarından Nif Çayı artık temiz akacak” dedi.

19 AYDA YAPILDI

Kemalpaşa’nın, İzmir ve Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olmasının yanında çok büyük bir organize sanayi bölgesine sahip olduğunu ifade eden Soyer, “İlçemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Kemalpaşa’nın bu gelişimini desteklemek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Kemalpaşa – İzmir metrosunun projesini başlattık. Bugünse Ulucak Arıtma Tesisimizi 19 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıyoruz. Tesisin başka bir özelliği bulunmakta. Kemalpaşa-Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi çatı alanlarında ve yaklaşık 11 dönümlük arazide toplam 970 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretilecek tesis ile Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanarak yılda 2 milyon TL tasarruf edilecek” şeklinde konuştu.

Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır: Cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

"SÖZLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ"

2021 yılında kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü’nde 11 büyükşehir ve 10 il belediyesi olarak suyu korumak amacıyla bir araya geldiklerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi kapsamında aldığımız kararları söz verdiğimiz gibi bir bir hayata geçiriyoruz. Sözlerimizden biri, katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmaktı. Su yönetimini, şehir, havza ve ülke ölçeğindeki su kullanıcısı tüm paydaşların içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz demiştik. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu konuda büyük bir adım attık. İzmir’in en büyük su havzalarından Gediz Havzası’nı karış karış gezerek ilgili tüm paydaşlarımızla buluştuk. Gediz Havzası için bugün bizleri bir araya getiren ortak iradeyi oluşturduk. Aynı çalışmayı ön&uum l;müzdeki aylarda Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarımız için de yapacağız” diye konuştu.

'KAYNAK KULLANIMI' VURGUSU

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Küçük Menderes Havzası’nı korumak ve geliştirmek için 8 ilçede tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Soyer, “Halen 358 milyon liralık yatırım tutarıyla çok sayıda projemiz devam ediyor. Öte yandan, İZSU Genel Müdürlüğümüz son yıllarda yürüttüğü çalışmalar ile kayıp kaçaklar konusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2023 için koyduğu yüzde 30 hedefini aşmış durumda. Su kayıp kaçak oranlarımızı daha da düşürmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

ATIK SULAR TARIMSAL SULAMADA KULLANILACAK

Su döngüsünün korunması için var gücüyle çalıştıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gördes’teki maden işletmelerine karşı dava açtık, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası olması için mücadele veriyoruz. İzmir’de kullanılan evsel atık suyun gerekli arıtma süreçlerinden geçtikten sonra farklı sektörler ve ekosistem arasında transferini yapmak için kapsamlı bir plan uyguluyoruz. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyun tarımsal sulamada ve kentsel yeşil alanlarda kullanımı için projeler geliştiriyoruz. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının azaldığı bölgelerde yer alan atık su arıtma tesislerine geri kazanım üniteleri kuruyoruz. Projemizi ilk kez pilot bölge olarak belirlediğimiz Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayata geçirdik. Tesise kurduğ umuz ünitelerde geri kazandığımız atık suyu ilçe belediyemiz aracılığıyla kentsel yeşil alanların sulamasında kullanıyoruz. Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi geri kazanım ünitemizde de imalatlarımızı tamamladık. Üniteden elde edeceğimiz “A Sınıfı” kalitesinde suyu ise tarımda kullanmaya başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre İzmir atık su arıtma konusunda Türkiye’nin lider şehri oldu. Bu haklı gururu yaşamaya ve hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

KARAKAYALI: BÖYLE YATIRIM GÖRÜLMEDİ

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise alt yapı yatırımlarına önem verdiklerini söyleyerek, “İzmir’in saklı bahçesidir Kemalpaşa. Biz Büyükşehir Belediyesi ile etle tırnak gibiyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde gördük ki sadece Kemalpaşa değil Ödemiş’ten Çeşme’ye kadar İzmir yatırım sürecinde. Her yerde şantiye her yerde çalışma var. İzmir bu yatırımı hayatında görmedi. Böyle bir alt yapı yatırımı ilk kez gerçekleşiyor. Yüzyıllardan beri fosseptik suyu derelere akıyordu oradan Nif Çayı’na, Gediz’e ve körfeze giriyor. Başkanımız Tunç Soyer, Gediz deltasının kurtarılması için büyük bir çaba harcıyor. Bu alanın mutlaka temizlenmesi gerek hedefimiz bu temiz körfez, temiz Ege” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İZSU, İZBETON, Büyükşehir ekipleri dört koldan çalışıyor. Yaptığınız yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Buca metrosu yapılacak. Arkasından Kemalpaşa metrosu yapılacak kimse buna engel olamayacak.”

NİF ÇAYI KURTULACAK

İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesini barındıran Kemalpaşa’da hizmete girecek ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atık suyun arıtılmadan doğaya ulaşmasının önüne geçecek. Çevreyi ve su kaynaklarını koruma amacıyla inşa edilen tesis, sucul yaşamlar için eşsiz yaşam alanı Gediz Deltası’nın korunması ve temiz kalması için de büyük önem taşıyor.