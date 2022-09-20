İzmir Torbalı’da orman yangını
İzmir’in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Kontrol altına alevler yaklaşık üç hektarlık bir alana zarar verdi.
İzmir’in Torbalı ilçesi Sağlık Mahallesi civarında saat 18.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına; saat 18.30 sıralarında üç helikopter, iki uçak, 18 arazöz, beş su tankeri, üç dozer ve dört yer ekibi ile ilk müdahale yapıldı. Havanın kararması üzerine havadan yapılan müdahale durdu.
Karadan yapılan yoğun müdahale sonrası alevler kontrol altında alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık üç hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.
Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir Torbalı'da orman yangını devam ediyor. Gece helikopterler müdahale edemiyor. Gece görüşlü helikopterler süreleri dolduğu için bu gün ülkeyi terk ettiler. Şu anda sadece işçiler müdahale etmeye çalışıyor… pic.twitter.com/4OLO8zGg7h
— Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) September 20, 2022
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