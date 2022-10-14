İzmir Türkiye’nin ilk elektrikli yolcu gemileri için harekete geçti

14 Ekim 2022 Cuma, 12:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2030 yılında sıfır karbon hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından 6 elektrikli yolcu gemisi için hazırlanan fizibilite etüdü, yatırım programına alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunuldu. Projenin yatırım programına alınması ile ihale çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.

300 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Enerji ihtiyacının tamamını üzerindeki bataryalardan karşılayacak gemiler, 300 yolcu kapasitesine ve açık oturma alanlarına sahip olacak. 12 knot servis hızına sahip olacak elektrikli gemiler, şarj ihtiyaçlarını Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerine kurulacak şarj istasyonlarından karşılayacak.

Elektrikli gemilerin filoya katılmasıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon litre dizel tüketimi ile 5 bin 900 ton karbon ve 80 ton azot oksit salımı da önlenmiş olacak. Dizel yakıtla çalışan gemilerin yerine elektrikli yolcu gemilerinin hizmete alınmasıyla işletme giderlerinde yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlanacak.

SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ADILAN ADIMLAR

Sağlıklı ve temiz bur çevre için 2019 yılından itibaren önemli proje ve yatırımlar hayata geçirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasının yanı sıra ‘İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı’ ve ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ uygulamaya koydu. İklim Eylem Planı ile İzmir’de 2030 yılına kadar sera gazının yüzde 40 azaltılması hedeflendi. Uluslararası standartlara uygun bir Yeşil Şehir Eylem Planı Türkiye’de ilk defa İzmir için hazırlandı. Bu iki planın özeti mahiyetinde olan Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi önceki yıl ilan edildi. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak ve dirençli bir kent inşa etmek için ulaşımdan, katı atık tesislerine, arıtma tesislerinden ekoparklara kadar pek çok çevreci yatırım hayata geçirildi. Yeşil altyapının artırılması için Türkiye'ye örnek birçok projenin temelleri atıldı.

İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge - OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir, bu yıl Avrupa Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na da seçilmiş, 2050 sıfır karbon hedefini 2030’a çekmişti.