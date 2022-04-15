İzmir üç aydır TCDD’yi bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni İZBAN istasyonu için 17 Ocak’tan bu yana TCDD Genel Müdürü’nün imzasını beklediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 05:39
İzmir üç aydır TCDD’yi bekliyor
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İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Banliyö Hattı Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu Yapım İşine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yer tahsisi yapılmadığını söyledi.

Görevden alınan TCDD Genel Mu¨du¨ru¨’nu¨n izni verdiğini ancak yeni gelen mu¨du¨r tarafından yer tahsisi için 17 Ocak’tan bu yana beklediklerini aktaran Soyer, “Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Mu¨du¨ru¨ o izni verdi, sonra görevden alındı. Yeni gelen mu¨du¨r 17 Ocak’tan beri çıktığımız ihalede yer teslimi yapmıyor, yapılmadı. Mu¨rsel Paşa Altgeçidi ile ilgili arkadaşlarım TCDD iznini bekliyorlar. Hatların altından askıya alınmasıyla ilgili, yapılacak imalatla ilgili” diye konuştu.


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