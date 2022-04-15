İzmir üç aydır TCDD’yi bekliyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni İZBAN istasyonu için 17 Ocak’tan bu yana TCDD Genel Müdürü’nün imzasını beklediklerini açıkladı.
İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Banliyö Hattı Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu Yapım İşine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yer tahsisi yapılmadığını söyledi.
Görevden alınan TCDD Genel Mu¨du¨ru¨’nu¨n izni verdiğini ancak yeni gelen mu¨du¨r tarafından yer tahsisi için 17 Ocak’tan bu yana beklediklerini aktaran Soyer, “Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Mu¨du¨ru¨ o izni verdi, sonra görevden alındı. Yeni gelen mu¨du¨r 17 Ocak’tan beri çıktığımız ihalede yer teslimi yapmıyor, yapılmadı. Mu¨rsel Paşa Altgeçidi ile ilgili arkadaşlarım TCDD iznini bekliyorlar. Hatların altından askıya alınmasıyla ilgili, yapılacak imalatla ilgili” diye konuştu.
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