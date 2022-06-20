İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin kazananı “Sen Ben Lenin”

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:34

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesinin sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler yaptı. İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble geceye katılanlara müzik şöleni yaşattı.

SOYER: İZMİR ÇOK YAKINDA SİNEMA SEKTÖRÜNÜN MERKEZİ OLACAK

Gecenin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer konuşmasında, “Ben de bir vatandaş olarak İzmir'de sinema ve film müzikleri konusunda büyük bir eksikliğin olduğunu biliyordum. Başkanlık görevine geldikten sonra da bununla ilgili ortak bir hayal kurmaya başladık. Tarih boyunca kültür sanat alanında sayısız eser üretmiş ve bu mirası bugüne taşımış İzmir, film ve müzik festivalleriyle çok özgün bir festivale ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir çok şanslı çünkü biz bu çıtayı yükseltmeye kararlıyız. İstiyoruz ki İzmir'in her sokağı, caddesi, semti sinemanın büyülü dünyasıyla, hemhal olsun. Ve sanat İzmir'in kadim dokusuyla, olağanüstü güzellikleriyle buluşsun. İstiyoruz ki doğal platoları, tarihi mekan ve kolay ulaşım imkanlarıyla İzmir, sinemanın merkezlerinden biri olsun. Bunu sadece istemiyoruz, gereğini yapacağız. İzmir çok yakında hem platosuyla hem sinema ofisiyle sinema sektörünün merkezine oturacak. Bu festival işte o ortak hayalin, o vizyonun bir ürünü. Ümit ediyorum ki İzmir Uluslararası Film Müzik Festivali, hem Türkiye'de hem de uluslararası sinema camiasında saygın bir yere gelecek. Sanatın yeniden özgürleştiği günlerin yakın olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun için direnmeye ve daima sanatın yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Festivalin değerlendirmesini yapan festival direktörü Vecdi Sayar ise şöyle konuştu:

“10 gün boyunca yorucu ama heyecan verici bir festival yaşadık. Sevgili başkanımızla ortak bir hülya'mız var. Bu kenti bir sinema kenti yapmak. Bu sadece adımlardan bir tanesi daha pek çok şey olacak. Daha başka etkinlikleri ve çok önemli sinemacıları burada göreceksiniz. Özellikle bugün burada aramızda olan sayın Zbigniew Preisner’i ve Tony Gatlif’i ve diğer konuklarımızı selamlamak istiyorum. Bu zorlu süreçte bizimle birlikte görev yapan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. İzmirliler bu festivali sahiplendiler. Sinema salonlarının büyük kısmı doluydu. Bu yüzden öncelikle İzmirlilere teşekkür etmek istiyorum’’

ZBİGBİEW PREİSNER'E ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner verildi. Zbigniew Preisner ödül konuşmasında, “1970’lerde buralara gelmiştim. O nedenle bu ödül beni çok sevindirdi. Beni yeniden sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. Ben kendimi bu işe adadım. O nedenle bu ödül benim için çok anlamlı. Dürüst kalmak, kendine karşı dürüst olabilmek çok kıymetli, çok önemli bir şey. Dev isimlerle çalışmak, dev yönetmenlerle çalışmak, Kieslowski gibi değerli isimlere müzik yapmak çok önemli. Ve bunların sonunda bu güzel festivallere çağrılmak, konuk olmak da gerçekten harika’’ dedi.

TONY GATLİF'E KÜLTÜRLERARASI SANAT BAŞARI ÖDÜLÜ

Festivalin Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü, ırkçılık karşıtı yapıtlarıyla tanınan Cezayir asıllı Roman kökenli Fransız yönetmen Tony Gatlif'e verildi. Gatlif ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ben sizleri bir büyücü olarak görüyorum. Çünkü sinema insana dünyayı anlatır. Sizler dünyayı bu festivalle buraya taşıyorsunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Beni burada bu sahnede ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Türkleri gerçekten çok seviyorum. İlk filmim için İzmir'e gelmiştim. Tek bir kelime bilmeden hiçbir şey konuşamadan. Ama Türkler bana yardım etti. Bana yol gösterdi. İşte ben buna büyü diyorum. Büyü diyorum çünkü sinema bizi bü yülüyor.”

NECİP SARISI VE ATİLLA DORSAY'A EMEK ÖDÜLÜ

Sinemaya ses mühendisi ve yapımcı olarak çok sayıda yapıt kazandıran Necip Sarıcı emek ödülünü aldı. Sarıcı ödül konuşmasında şöyle dedi: “Bu ödülü sinemanın çok büyük keşif olduğunu söyleyerek ‘sinemaya layık olan ehemmiyeti biliniz’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk için alıyorum. Sinemaya layık olmaya çalıştım. Binlerce film geçti elimden. İzmir benim ustam oldu. Çırak olarak geldim ve burada da yetmiş beşinci yılımı sizlerle idrak etmiş oluyorum. İzmir ustamdır. Teşekkür ediyorum.’’

Yine emek ödülüne layık görülen sinema yazarı Atilla Dorsay ise “Her fırsatta İzmir'e geldim. Ama son iki yıldır bu festival için geliyorum. Bu festivali son derece önemsiyorum. Bu kadar çok filmi göstermenin yanı sıra modern filmler, belgeseller, dramlar, biyografiler ve bu müziği yaratan insanların önemli bir bölümünü aramızda. Çok önemli misafirler var. Bir araya toplamak, bu festivalin çok büyük bir başarısı’’ dedi.

KRİSTAL FLAMİNGOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında, yönetmen ve müzisyen Nezih Ünen, sinema ve televizyon yazarları Alican Sekmeç, Burak Göral, Elçin Yahşi, Özlem Özdemir ve Tuğçe Madayanti Dizici’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, şu yapımları ödüllendirme kararı aldı:

Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Blue Tv’nin “Saklı’’ Dizisindeki “Derinlerde Saklı’’ şarkısı ile Sena Şener

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Star TV ‘de yayınlanan NG Medya yapımı “Kaderimin Oyunu” dizisinin “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı ile Ender Gündüzlü

Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Müzik: Netflix yapımı “Uysallar” dizisi ile Sertaç Özgümüş

Ulusal Kanal Dizileri En İyi Özgün Müzik: Fox TV’de yayınlanan MF yapımın “Mahkum” dizisinin jenerik müziği ile Sertaç Özgümüş

Yönetmen Erden Kıral başkanlığında, Yönetmen Biket İlhan, Ebru Şeremetli, İzzet Öz, besteci Güldiyar Tanrıdağlı, oyuncu Selen Uçer ve opera sanatçısı Selva Erdener’den oluşan Jüri şu yapımları ödüllendirme kararı aldı:

En İyi Ses Tasarımı: Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi ile Eli Haligua, Fatih Rağbet ve Besteci Greg Dobrowski

En İyi Özgün Film Şarkısı: Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmindeki “Ahmet Abi” şarkısıyla Barış Diri

En İyi Özgün Beste: Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmindeki özgün müzikle Nikos Kypourgos

En İyi Erkek Oyuncu: Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi” ile Halil Babür ve Ferit Karol’un “Kumbara” filmindeki rolüyle Murat Kılıç

En İyi Kadın Oyuncu: “Kumbara” daki rolüyle Gülçin Kültür

Jüri Özel Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu

En İyi Film: Sen Ben Lenin