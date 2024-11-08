İzmir Valiliği 462 bin TL'lik işi 8 milyon 700 bin TL'ye yaptırılmış

Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 08.11.2024 - 15:30

Sayıştay, İzmir Valiliği’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ekonomi politikalarının hazırlandığı İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında yaptırdığı binada usulsüzlük tespit etti. Sayıştay İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2023 faaliyetlerine ait raporuna göre; valilik tarafından 2023 yılında yaptırılan İktisat Kongresi Binası’nın ses sistemleri için 462 bin 501 TL olan teklife rağmen, 8 milyon 700 bin TL verdi. Valilik, binanın iç kapılar için de 2 milyon 533 bin 616 TL olan teklife rağmen, 3 milyon 788 bin 785 TL ödeme yaptı.

Raporda İzmir Valiliği’nin savunma olarak “Kamu idaresince özetle; daha nitelikli bir ses sistemi ihtiyacı ve yapım tekniği açısından özellik arz eden imalatlar olduğu için bu değişikliklerin yapıldığı ifade edilmiştir. İdare cevabına katılmak mümkün değildir. Zira bulgumuzda da yer alan mevzuattan açıkça görüleceği üzere bu gerekçelerle değişiklik yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak; zorunlu olmayan proje değişikliklerinin yapılmaması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Öte yandan raporda valiliğin bazı yapım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile yaptığı da bildirildi.