İzmir Valiliği’nden 13. Onur Haftası etkinliklerine 3 günlük yasak

İzmir Valiliği, İzmir 13. Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan etkinliklerin 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 gün süreyle açık alanlarda yasaklandığını duyurdu.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının kamu esenliğinin, genel ahlakın ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ ‘İzmir 13. Onur Haftası’ adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinliklerin, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin sağlanması, kişilerin çalışma ve seyahat hürriyetlerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 27.06.2025 günü saat 00:01’den – 29.06.2025 günü saat 23:59’a kadar 3 (üç) gün süre ile açık yerlerde İzmir ili genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır.”