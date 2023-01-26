İzmir Valiliği’nde fırtına uyarısı!
İzmir Valiliği, Ege Denizi’nde bugün ve yarın rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini duyurdu. Kurum, fırtınanın, yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin etti.
VALİLİK UYARDI
Meteoroloji’nin açıklamasının ardından İzmir Valiliği de fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde itibaren etkisini kaybedeceğini belirterek, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara, deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
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