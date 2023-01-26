İzmir Valiliği’nde fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:25

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini duyurdu. Kurum, fırtınanın, yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin etti.

VALİLİK UYARDI

Meteoroloji’nin açıklamasının ardından İzmir Valiliği de fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde itibaren etkisini kaybedeceğini belirterek, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara, deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.