İzmir Valiliği'nden deniz ulaşımına miting ayarı!
İZDENİZ, İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Alsancak İskelesi'nin Cumartesi ve Pazartesi günleri 08:00 - 20:00 saatleri arasında kapalı olacağını bildirdi.
İzmir Valiliği, cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi ve 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi nedeniyle Alsancak iskelesinin kapalı olacağını duyurdu.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında seferlerin Pasaport iskelesinden devam edeceği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
''29 Nisan Cumartesi ve 01 Mayıs Pazartesi, İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında, ALSANCAK İskelesi 08.00 — 20.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlere PASAPORT İskelesi'nden devam edilecektir. Belirtilen tarihlerde, alınan ve alınabilecek olan emniyet tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek gecikme/iptal gibi olumsuzlukların minimum seviyede kalmasının sağlanması amacıyla gerekli tüm düzenlemeler planlanmıştır. ''
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