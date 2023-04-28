İzmir Valiliği'nden deniz ulaşımına miting ayarı!

İZDENİZ, İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Alsancak İskelesi'nin Cumartesi ve Pazartesi günleri 08:00 - 20:00 saatleri arasında kapalı olacağını bildirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:53
İzmir Valiliği'nden deniz ulaşımına miting ayarı!
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İzmir Valiliği, cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi ve 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi nedeniyle Alsancak iskelesinin kapalı olacağını duyurdu.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında seferlerin Pasaport iskelesinden devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

''29 Nisan Cumartesi ve 01 Mayıs Pazartesi, İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında, ALSANCAK İskelesi 08.00 — 20.00 saatleri  arasında kapalı olacaktır.  Belirlenen saatler arasındaki seferlere PASAPORT İskelesi'nden devam edilecektir. Belirtilen tarihlerde, alınan ve alınabilecek olan emniyet tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek gecikme/iptal gibi olumsuzlukların minimum seviyede kalmasının sağlanması amacıyla gerekli tüm düzenlemeler planlanmıştır. ''


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