İzmir ve belediyelerle ilgili her şey bu sokakta

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:31

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl Gençliğin 100’ü Cumhuriyet temasıyla kurulan Belediyeler Sokağı’nda İzmir’e dair her şey yurttaşlarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanın içerisinde Türkiye’nin ikinci yüzyılına ışık tutan tarihi yatırımları ilçe belediyeleri ise kentlerini yurttaşlara tanıttı.

ŞAŞAL SU TANITILDI

Fuarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri kurdukları özel konseptli stantlarda projeleri ziyaretçilere tanıttı. İzDoğa tarafından yeniden hayata döndürülen Şaşal Su’dan İZSU’nun yüzülebilir körfez hedefli projelerine, ESHOT’un geçmişten günümüze gelişimini sergileyen otobüs maketlerinden İzmirim Kart’a, İzmir Metro’nun tarihi raylı sistem projelerinden İzEnerji’nin sürdürülebilir enerji projelerine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm kuruluşlar kentin sürdürülebilir, daha güzel ve daha konforlu hale gelmesi için hayata geçirilen projelere stantlarında yer verdi. Yeni projeleri çeşitli görsel materyaller ve uzman anlatımlarıyla dinleyen ziyaretçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi standına ilgi gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRİN BİRİMLERİ ALANDA

Büyükşehir şirketlerinin yanı sıra alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri de kendi stantlarında ziyaretçilerin ilgisini gördü. Ziyaretçiler, stantlarda kültür sanat projeleri, Eşrefpaşa Hastanesi, Sosyal Yaşam Kampüsü, PAKO Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü, Sosyal Hizmetler Dairesi, Gençlik ve Spor Dairesi, Sosyal Projeler Dairesi, Tarımsal Hizmetler gibi A’dan Z’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri hakkında bilgi aldı.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Ziyaretçiler projeler hakkında bilgi alırken stantlarda keyifli zamanlar da geçirdi. Yaz günlerinin sıcaklığını hafifletmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Mutfak Aracı’nda tatlı ve limonata ikramı yapıldı. İZSU standına çocuklar da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan özel bölümde çeşitli etkinliklerle zaman geçiren minikler, #BenimCumhuriyetim alanında faydalı bilgiler edindiler.

Belediyeler Sokağı’nda ayrıca ilçe belediyeleri de kendi stantlarında ilçelerine özgü turistik yerler, ilçelere özgü ürünler ve verdikleri hizmetleri tanıttı.

