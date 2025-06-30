İzmir ve diğer kentlerde tehlike sürüyor! Yangınlar neden önlenemiyor?

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Gaziemir ve Buca ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim yerlerine sıçrarken bazı mahalleler ve beş köy tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra alevlerle mücadeleye diğer kentlerden gelen personel de katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 11 araç ve 38 personel gönderildiğini bildirdi.

YURDUN DÖRT BİR YANI YANGIN!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ne yazık ki yalnız İzmir değil, Bilecik, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Antalya illerinde de orman yangınları çıktı. İletişim Başkanlığı son 3 günde 263 yangının meydana geldiğini belirtirken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya sosyal medya paylaşımında “İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR!

Osmaniye’de 5 dekarlık ormanlık alanın zarar görmesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Mersin’in Erdemli, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Hatay Valiliği’nden gelen açıklamaya göre yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

NEDEN ÖNLENEMİYOR?

Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Cumhuriyet’e açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Doğanay Tolunay,

“Ülkemizde 20 yıl önce yılda ortalama 1800 yangın çıkarken son 7-8 yılda 2.700 yangın çıkmaya başladı. Hatta geçen yıl 3.800 yangın çıkmıştı. Yangın sayısının bu kadar artmasının en önemli nedeni orman içindeki insan faaliyetlerinin artması. Diğer yandan 30 yıl öncesine göre 2 derece daha sıcak bir iklime sahibiz. Ormandaki kuru otlar ve yapraklar 30 yıl önce nemli koşullarda 230-250 derecede tutuşurken, günümüzde kuraklık nedeniyle 200 derece de dahi tutuşabiliyor” dedi.

YENİ YANGIN REJİMİ!

Gelinen noktayı "yeni yangın rejimi" şeklinde niteleyen Tolunay, “Bu yeni yangın rejiminde 30 yıl öncesine göre orman içinde daha fazla yerleşim var, bu yerleşimler için yollar inşa edilmiş. Hem toplum hem de orman yangınlarından sorumlu Orman Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlar yeni yangın rejiminin farkında değiller. Başka bir ifadeyle artık çıkan yangınların söndürülmesi çok zor. Üstelik günde 70-100 kadar yangın çıkabiliyor. Aynı günde bu kadar yangına dünyanın hiçbir ülkesinde başarılı bir şekilde müdahale edilemez. Bunun için yangınların çıkmasını önlemeye odaklanmalıyız. Meclis’e gelen Zeytinlik Yasası gibi düzenlemelerle ormanları delik deşik edersiniz, madenler için tesis, yol yapar buralara elektrik hattı çekerseniz yine yangın riskini arttırırsınız” ifadelerini kullandı.

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Tolunay alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

“Ormanlardan yol, elektik hattı, çöplük, baz istasyonu ve madenler için verilen izinler sınırlandırılmalı. Çünkü ormanlar parçalandıkça yangın tehlikesi artmakta. Gerek Orman Kanunun 2-B maddesi gerekse Ek 16. Maddesiyle orman vasfını kaybetmiş alanlar orman dışına çıkarılıyor ve buralarda yapılaşıyor. Bu da yine başta söylediğimiz insan orman etkileşimini dolaysıyla yangın riskini arttırıyor. Biz vatandaşlara ise yaz kış fark etmeksizin kırsal alanda ve ormanlarda kıvılcım çıkartacak faaliyetlerden uzak durmak görevi düşüyor.”

YURTTAŞLARI UYARDI!

Cumhuriyet'e son duruma ilişkin bilgi veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Dün sabah 01.00-02.00 saatlerinde Menderes’te başlayan yangın Seferihisar’a uzandı. Payanlı köyünü boşalttık. Seferihisar’da başlayıp Doğanbey’e gelen ayrı bir yangın çıktı, bir türlü önünü alamadık. Dün gece 100-120 km hızında rüzgar vardı, yangın büyüdükçe büyüdü. Yerleşim yerlerine yaklaşıyor. Karadan müdahale ile sönebilecek bir yangın değil. Bölgedeki yurttaşlardan yetkililerin anonslarına uymalarını rica ediyorum. Evlerini terk etmek istememelerini anlıyorum ancak tehlike var. Çevre illerde tanker veya su taşıyabilecek araç sahibi olanlar varsa yangın bölgelerine gönderebilirlerse iyi olur” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN İKTİDARA ACİL ÇAĞRI!

Orman yangınlarına ilişkin seçilmiş İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her yıl aynı kabus: Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık” diyen İmamoğlu, “Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır” dedi.