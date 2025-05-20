İzmir ve Ege ayağa kalktı!

Günlerdir hazırlıkları yapılan CHP’nin İzmir-Gündoğdu’daki mitingi, siyasetin ilgi odağındaydı. Gündoğdu meydanını ve tarihi Kordon’u adeta insan seli ile doldurdu. Ellerindeki al bayraklarla hem 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladılar hem de iktidara “Artık yeter” dediler. Mitingin, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun’a çıktığı ve ulusal kurtuluş ateşini yaktığı 19 Mayıs’la bütünleşmesi, etkinliğe ayrı bir anlam ve önem kazandırdı. Mitinge katılan yurttaşlar, iktidardan kurtuluşun ateşini İzmir Gündoğdu’dan yaktı.

Gündoğdu alanında ve Kordon’da, geçmişte de önemli ve kitlesel mitingler yapılmıştı. Örneğin daha önce katıldığımız Cumhuriyet mitingi ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçim mitingleri ile geçmiş yıllardaki 1 Mayıs kutlamaları, bu bağlamda sayılabilir.

CHP’liler bu kez daha da iddialı hazırlanmışlardı. Görüldüğü kadarıyla bu hedeflerine de ulaştılar. İzmir’den bütün Türkiye’ye güçlü bir mesaj verdiler. Ülke çapında yankılanan ve olumlu etkileşimler yaratan İzmir Gündoğdu mitingi, siyasal muhalefet ve muhalif yurttaşlar için tam anlamıyla moral kaynağı oldu. İzmir’in Mustafa Kemal’den, Hasan Tahsin’den, 1919’dan günümüze uzanan direniş geleneğini yeniden canlandırdılar.

ÖZEL'E VE İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKTI

Gündoğdu’da ortaya çıkan tablo, İzmir ve Ege’nin muhalefetten yana tercihinin güçlenerek sürdüğünü gösterdi. CHP’nin Egeli genel başkanı Özgür Özel ve Silivri Cezaevi’nde tutulan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu; 19 Mayıs tarihi belirlenirken bu mitinge özel bir anlam yüklemiş ve halka katılım çağrısı yapmışlardı. İzmir ve Ege, bu çağrıya güçlü bir yanıt vererek onlara sahip çıktığını gösterdi. “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” dedi.