İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları valiliğin toplantısını protesto etti

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:57

İzmir İktisat Kongresini binasında İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Onay Kınay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Barosu avukatları katılım sağladı.

KONGRE BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Son Mühür’den Berivan Kaya’nın haberine göre; İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, İzmir İktisat Kongresi Binasında yapılan toplantı sırasında toplantıya girmek istedi. 'Hayvan katliamına izin vermeyeceğiz', 'Susma haykır, yaşamak haktır', 'Ötenazi değil bunun adı katliam', 'Hayvanlar dışarı, katiller içeri', 'Eli kanlı vali istemiyoruz' sloganları atan gruba polis müdahale etti. Polis ve eylemciler arasında kısa zamanlı bir arbede yaşanırken, eylemciler kongre binası önünden yaka paça atıldı. Polisin müdahalesi sonrası çevik kuvvetin de alana gelerek barikat kurduğu görüldü.

VALİ SÜLEYMAN ELBAN'A SESLENDİLER

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları adına açıklama yapan Melodi Zengin, "İzmir Valisi'nin de katıldığı İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısının gündemi barınaktaki köpeklere ötenazi yapılmasıydı. Biz de İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları olarak toplantının yapılacağı İktisat Kongresi binasının önüne geldik. Sloganlarımızla hayvanların yaşamının gündeme alınmayacağını, öldürmenin kanunu, katliamın yasası olmayacağını, valinin ve diğer insanların bir masaya oturup hayvanların ölüm fermanını veremeyeceğini anlatmaya çalıştık. Ancak polis şiddeti ile karşılaştık. Bina önünden bizi zorla şiddet göstererek uzaklaştırdılar. Bizi gözaltı ile tehdit ettiler. Biz yine de buradan haykırıyoruz. Biz aylardır hiçbir meydanı boş bırakmadığımız gibi bu toplantıyı da boş bırakmyoruz. Vali madem güvenli sokaklar istiyor, Erdoğan'ın yasasını uygulatmak için öldürmenin toplantısını alacağına daha dün Necla Teyze'yi hedef gösterip, yakan Güvenli sokaklar derneğinin İzmir'deki uzantılarını araştırsın. Vali hayvanların ölüm kararını alacağına önce kadınların güven içinde yaşaması için uygulamalar başlatsın. Devletin polisini bizim karşımıza dikip halka şiddet uygulamasın" dedi.