İzmir Yaşam Hakları Savunucuları'ndan ‘Necla teyze’ protestosu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:52

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde beslediği köpeğin belediye tarafından alınmasına tepki gösteren 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün aynı gün gecekondusunda çıkan yangında ölmesine ilişkin tepkiler artarak devam ediyor. Güleryüz, belediyenin köpekleri toplamasına karşı çıktığı görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından Güvenli Sokaklar Derneği (GÜSODER) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının altında Güleryüz’ü doğrudan hedef alan ve hedef gösteren yorumlar yapılmıştı.

Güleryüz’ün aynı akşam evinde beslediği üç köpekle birlikte yanarak ölmesine ilişkin soruşturma devam ederken İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları ‘GÜSODER kapatılsın, katliam yasası iptal edilsin’ sloganıyla eylem düzenledi.

Konak ilçesi Alsancak Mahallesi’nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan eylemde yaşam hakkı savunucuları, sloganlar eşliğinde ÖSYM binasının önüne yürüdü. Eylem kapsamında yapılan basın açıklaması Yaşam Hakkı Savunucuları adına Kaan Gencel yaparken açıklamada, Güleryüz’ün ölümünün şüpheli olduğu söylendi.

“EVİNDE SOBA BORUSU BULUNMAZKEN OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞMAKTADIR”

Güleryüz’ün evinde soba borusu dahi olmadığını ifade eden Gencel, şunları söyledi:

“Necla Teyze, köpeklerini almaya gelen ve daha önceden birini öldürmüş olan Ankara Altındağ Belediyesi’ne baktığı köpekleri işkence, hastalık ve ölüm kampı barınaklara vermemek için direndikten sonra topluca hedef gösterilmişti. Evinde soba borusu takılı olmayan Necla Teyze’nin komşularının, Necla Teyze’nin baktığı hayvanlara zarar gelmemesi için evinde soba yakmadığını ve ocağı çalıştırmadığını belirttiği ifadeleri mevcutken ve evinde soba borusu bulunmazken, itfaiye birimleri yangının sobadan çıktığını iddia ederek olayın üstünü kapatmaya çalışmaktadır.”

“SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİP LİNÇ ETMİŞLERDİR”

Güleryüz’ün evindeki yangında ölmeden önce sosyal medyada hedef gösterildiğini hatırlatan Gencel, şu ifadeleri kullandı:

“Tarikat ve cemaat oluşumlarıyla bağlantılı ve onlar tarafından yıllarca sosyal medyada ve yandaş medyada sistematik ve planlı bir şekilde sokak köpeklerinin itlaf edilmesi, barınaklara kapatılması için çalışmalar yürüten paralı oluşumlar, toplu halde Necla Teyze hakkında küfürler eşliğinde ‘kafasına sıkılması, meşe odunuyla dövülmesi, kafasına iki tane indirip bayıltılması, en iyisi bunları yerlerinde itlaf etmek, yemin ederim bu itetaparları yakasım var, ateşi bol olsun teyzemizin’ gibi ifadelerle işkence görüp öldürülmesi hakkındaki düşüncelerini toplu halde sosyal medyada yayarak hedef gösterip linç etmişlerdir. Bizler, sosyal medyadaki ve yandaş medyadaki paralı bu oluşum ve kişilerin amaçlarının farkındayız.”

“HAYVANLARA TECAVÜZ EDEN, İŞKENCE EDEN VE HAYVANLARI ÖLDÜREN FAİLLERİN SAYISI ARTTI”

‘Katliam yasası olarak bilinen Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından hayvan katliamlarının arttığına dikkat çeken Gencel, yaşanan katliamları hatırlatarak şunları kaydetti:

“AKP-MHP işbirliği ile köpeklere barınaklarda soykırım yasası çıkartılan Türkiye'de hayvanlara tecavüz eden, işkence eden ve hayvanları öldüren faillerin sayısı arttı. Aynı şekilde belli cinslerdeki hayvanları köylerde ve şehirlerde üreten ve satan hayvan istismarcılarının sayıları da arttı. Sokak köpeklerini hedef göstermek, tüm bu çıkar odaklarının ceplerini doldururken, şiddet dalgası hayvandan insana doğru artarak devam etti. Bizler, bu ülkedeki çıkar gruplarının amaçlarının farkında olmaya ek olarak onların karşısındayız ve karşılarında olmaya devam edeceğiz.

“HAYVANLARI KATLEDENLER YARGILANANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Bugün, MHP’li Osmaniye Belediyesi’nin barınağında köpeklerin toplu şekilde katledildiğini öğrendik! Eskişehir'de köpekler ayakları bağlanarak dereye atılmış ve boğularak öldüler. Balıkesir'de çuvallardan hayvan cesetleri çıkıyor. Henüz MHP’li Erzincan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği katliamın hesabı sorulmamışken, yeni bir vahşetle daha karşı karşıyayız! Bu kanlı düzeni kuranlar, hayvanların yaşam hakkını yok sayanlar, her gün bir şehirde yeni bir katliamın sorumlusu olmaya devam ediyor! Bu vahşet sürpriz değil! AKP-MHP eliyle çıkarılan katliam yasasının bir sonucudur! Aylar önce uyarmıştık: ‘Barınaklar dolacak, sonra ne yapacaksınız? Köpekleri mi öldüreceksiniz?’ demiştik. Osmaniye’den gelen görüntülerle bir kez daha gördük. Bu, ‘Sokaklarımız güvenli olacak’ diyerek çıkardıkları yasanın sonucudur! Bu yasa, Osmaniye'de, Erzincan'da, Konya'da, Gebze'de hayvanların ölümü demektir. Barınaklar, bakımevi değil, toplama ve infaz kamplarına dönüştü! Bu suçun sorumluları belli! Osmaniye Belediyesi ve bu katliamı organize edenler, bu yasayı çıkaran ve destekleyenler, hayvanları ve savunucularını hedef gösteren trol hesaplar. Erzincan’da, Konya’da, Osmaniye’de hayvanları katledenler yargılanana kadar mücadele edeceğiz.”

“SOKAKLAR DERNEĞİ ADI ALTINDAKİ OLUŞUMUN KAPATILMASI, PARA AKIŞININ İNCELENMESİ GEREK”

GÜSODER’in maddi varlıklarının incelenmesi ve kapatılması çağrısında bulunan Gencel, şunları söyledi:

“Tarikat ve cemaatlerin fonladığı, birçok gazeteci tarafından da ifşa edilmiş olan ve yıllardır dezenformasyonla sistematik ve planlı bir şekilde sokak köpeklerini sosyal ve yandaş medyada hedef göstererek itlaf edilmeleri, barınaklara kapatılmaları yönünde çalışmalar yürüten ve çoğu anonim paralı bot hesaplardan oluşan Güvenli Sokaklar Derneği adı altındaki oluşumun kapatılması, para akışının incelenmesi, yöneticilerinin, üyelerinin ve bu şiddet ve cinayete teşvik edici, suç teşkil eden, üstte de bazı örneklerinden bahsettiğimiz paylaşımları yapan kişilerin tespit edilip tutuklanması gerekmektedir. Yine çeşitli çıkarlarla sokak köpeklerini hedef gösteren Havrita isimli oluşumun kapatılması, para akışının incelenmesi, yönetici ve üyelerinin yargılanması ve tutuklanması gerekmektedir. AKP-MHP işbirliği ile çıkartılan ve anayasaya aykırılık teşkil eden soykırım yasasının, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekmektedir. Bizler bu çıkar gruplarının karşısında durmaya devam edeceğiz!”