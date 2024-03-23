İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 21:22
İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 tutuklama
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Halkapınar Aktarma Merkezi önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş'in (71) hayatını kaybetmesi, İ.A. (47) ve Ü.E'nün (32) de yaralanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin O.K. (29) ve H.D. (31) olduğunu tespit eden polis, zanlıları suç aleti tabancayla yakaladı.

Şüphelilere yardım ettiği belirlenen A.K. (29), M.F.K. (34), Ö.Ç. (29), H.E. (41), H.Y. (34), İ.Ü. (24) ve H.Y. (34) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. A.K ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın taraflar arasında eskiye dayalı husumet ve alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 19 Mart'ta Halkapınar Aktarma Merkezi önünde silahla ateşe açılması sonucu Çetin Ermiş, İ.A. ve Ü.E. yaralanmış, Ermiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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