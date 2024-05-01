İzmir'de 1 Mayıs kutlaması nedeniyle iskeleler kapatıldı!
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında kutlamalarının Gündoğdu Meydanı’nda yapılmasından dolayı Alsancak İskelesi ve Pasaport İskelesi kapatıldı.
İzmir’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, siyasi partiler, meslek örgütleri, sendikalar ve STK'lerin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak.
Valili, kutlama öncesi güvenlik gerekçesiyle Alsancak ve Pasaport iskelelerinin kapattı.
İZDENİZ’den yapılan açıklamada, “İzmir Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Alsancak İskelesi’nin yanı sıra Pasaport İskelesi de kapalı tutulacaktır. Alsancak ve Pasaport iskeleleri için tekrar açılma izni verilene kadar düzenli sefer programı sadece Bostanlı – Karşıyaka ve Konak iskeleleri arasında devam edecektir” denildi.
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