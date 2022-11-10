İzmir’de 10 bin Nutuk dağıtıldı: İzmir’de Nutuk’u okumayan genç kalmayacak!

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü için hazırladığı anma programı kapsamında yurttaşlara 10 binin üzerinde Nutuk kitabı dağıtıldı. “Kurduğun Gelecek Bize Emanet” sloganıyla İZELMAN tarafından bastırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı sabah saat 08.30-09.30 saatleri arasında kentin 16 farklı noktasında İzmirliler ile buluşturuldu.

“ATATÜRK’Ü ANLAMAMIZ GEREKİR”

Cumhuriyet Meydanı’ndaki dağıtıma katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir Nutuk aldı. Başkan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece anmak yetmez onu anlamamız gerekir. Atamızı anlamanın yolu onun fikirlerini, ideallerini benimsemekten, neyi neden yaptığını, nasıl bir yol izlediğini bilmekten geçer. Bu amaçla bugünün ve geleceğimizin en önemli paydaşı olan Genç İzmir gönüllüleri ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinden oluşan gençler aracılığıyla kentimizin 16 noktasında Atamızın bizzat kendisinin kaleme aldığı Nutuk eserini halkımızla buluşturduk. İzmir’de Nutuk’u okumayan genç kalmayacak” dedi.

İZMİRLİ ATA’YA ÖZLEMİNİ SATIRLARA DÖKTÜ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında metro istasyonları ve vapur iskelelerine anı defterleri konuldu. İzmirliler, defteri Ata’ya duydukları özlem ile doldurdu. Defterlerdeki “Sen olmasaydın, olmazdık”, “Söz veriyorum ki senin ilkelerinden, düşüncelerinden çıkmayacağım” cümleleri dikkat çekti.

Anı defterlerindeki satırlar Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından “Senin Atatürk’ün” başlığıyla Konak Meydanı’ndaki sergi alanında ziyarete açacak.