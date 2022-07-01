İzmir'de 12 ilçede okul krizi yaşanıyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 06:39

30 Ekim İzmir depremi ardından geçen sürede kentte yaşanan okul çilesine ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara bir türlü çözüm bulunamadı. Depremden sonra yapılan testlerin ardından önce 53 okul, ardından da 30 okul toplamda 83 eğitim tesisi yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Ancak gerek bütçe yetersizliği, gerekse ihale aşamasındaki sıkıntılar nedeniyle birçok okulun inşaatına dahi başlanamadı. Tüm bu sıkıntılara ilaveten, çürük olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması başlatılan okulların da kapatılmasıyla eksik derslik ve bina sayısı arttı, yeteriz kalan mevcut sınıflar ve okullarda öğrenci sayısı da ikiye, üçe katlandı. Eylül ayında başlaması beklenen yeni eğitim öğretim döneminde açılacak az sayıdaki okulun artan öğrenci sayısıyla birlikte oluşacak yoğunluğa nasıl yanıt vereceği ise bilinmiyor.

OKULLARI KAYBEDİYORUZ

Geçen yıl yaşanan krizin aynı şekilde devam edeceğini belirten Eğitim-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Cangı, “Bornova ilçesinde yıkılan dört okulun yerine sadece iki okul inşaatına başlandı. Bazı okulların yerine ne yapılacağı ile ilgili açıklama yok, rant söylentileri başladı. İki okul için çivi dahi çakılmadığı gibi okulların kapanmasına 15 gün kala, dönem ortasında okul tahliye edildi ve güçlendirme çalışması başlatıldığı için öğrencileri başka okullara dağıtıldı. Tadilata giren okullar ile birlikte eksik bina sayısı sekize çıktı. Yaşadığımız sıkıntılar zaten ortada. Öğrenciler sıkış tepiş eğitim görüyordu. Okullar nasıl sıkıntılarla kapandıysa aynı şekilde, aynı sorunlarla yeniden açılacak. Değişen hiçbir şey yok. Yeni okul yapılmasını geçtik, elimizdeki okulları da bir bir kaybediyoruz. Sabahçı, öğlenci derken, her şey karmakarış oldu. Okulu yıkılan öğrenciler 10. sınıfı ayrı bir okulda, 11. sınıfı ayrı bir okulda okuyor” dedi.

MAĞDUR OLACAKLAR

Kentteki 12 ilçede öğrenciler açısından tam bir kriz yaşandığına vurgu yapan Eğitim-İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım ise “Bu sene eğitim öğretime başlanırken, 100’den fazla okul boşaltıldı. Birçok okulda mecburen ikili eğitime geçildi. Hatta bazı okullarda üçlü, dörtlü eğitime geçildi. Bazı ilçelerde dört okulun öğrencileri tek bir binada sıkışıp eğitim görmek zorunda kaldı. Yıkılan birçok okulun yerine yenileri yapılamadı. Yeni eğitim yılına yetişip tamamlanıp hizmete açılacak okul sayısı çok az. Önümüzdeki dönemde bu okul eksikliği yüzünden öğrenciler tıka basa eğitim görmeye devam edecek. İzmir’de zaten yeni dersliklere, yeni binalara ihtiyaç varken, elimizdekileri de kaybettik. Hal böyle olunca, veliler şartlarını zorlayıp çocuklarını özel okullara gönderiyor. Bu durum özel okullara yarıyor ve eğitimdeki fırsat eşitsizliği derinleşiyor. Bu iktidar göreve başlarken, ikili eğitime son vereceğiz vaadi ile geldi, şu anda gelinen nokta ortada. Dörtlü eğitime bile geçtik. AKP iktidarı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bütçeden aldığı pay yüzde 20 üzerindeyken, bugün bu pay yüzde 11’lere kadar geriledi. Eğitimin iyileştirilmesi için bütçe kalmadığını bakan zamanında kendi ağzıyla itiraf etti.”