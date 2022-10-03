İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti.
Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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