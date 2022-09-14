İzmir’de 15 binden fazla sahte sigortalı tespit edildi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:46

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, sahte sigorta ile ilgili bilgi verdi.

Geçen yıl Türkiye çapında sosyal güvenlik denetmenlerince yapılan denetimlerde 3 bin 230 işyerinin sahte olduğunun ve bu işyerlerinden SGK’ye 106 bin 180 kişinin sahte sigortalı olarak bildiriminin yapıldığının ve 36 bin 82 kişinin de kayıt dışı çalıştığının tespit edildiğini söyleyen Kurt, 2021 yılında İzmir’de de 483 sahte işyerinin ve bu işyerlerinden 39 bin 878 kişinin sahte sigortalı olarak bildirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

2022 Ağustos verilerini paylaşan Yavuz KURT “İzmir’de bu yıl gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, 2022 Ağustos ayına kadar 278 sahte işyeri ve 15.725 sahte sigortalı tespit ederek haklarında yasal işlem yaptık.” diye konuştu.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Çalışma hayatının içinde ve bazı sosyal medya platformlarında, bazı kişilerin fiilen bir işyerinde çalışmadıkları halde sigortalı bildirimlerinin yapılabileceği yönünde girişim ve paylaşımlarda bulunulduğu ve bu amaçla vatandaşlarımızdan para talep edildiği anlatan İL Müdürü, sahte sigortalı ve sahte işyeri bildirimlerinde yaşanabilecek mağduriyetler, olumsuzluklar, cezai müeyyideler ve yargı organları nezdinde yürütülecek işlemler nedeniyle vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti.

“DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

“Sahte sigortalılık tıpkı kayıt dışı istihdam gibi kurumumuzun temel mücadele alanlarından birisi” diyen Kurt, “Sigortalılarımızın hak ve hukukunu gözetmeye, hazinenin her bir kuruşunu kıskançlıkla muhafaza etmeye memuruz. Bu şuurla müfettişlerimiz ve sosyal güvenlik denetmenlerimiz marifetiyle, kayıt dışı istihdamla olduğu gibi bu alanda da sürekli denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.