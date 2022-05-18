İzmir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:35

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs günü sabah 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Saat 20.00’de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı’nda saat 20.30’da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

GENÇLER AASM SAHNESİNDE

19 Mayıs saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesini gençler için açacak. “Gençler Sahne Sizin” etkinliği kapsamında konser vermek isteyen 14-20 yaş arası İzmirli 19 genç müzisyen, hayallerini dev sahnede yaşayacak. 9-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvurulardan seçilen gençler, kendi belirledikleri repertuvar ile ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.

SİNAN MEYDAN SÖYLEŞİSİ

17.30-18.30 saatleri arasında Belkahve Geçidi-Cumhuriyet Meydanı arasında bisiklet gruplarının katılımıyla bisiklet sürüşü olacak. 18.00-19.00 saatleri arasında ise Sinan Meydan’ın “19 Mayıs Ruhu ve Tam Bağımsızlık” söyleşisi APİKAM’da İzmirliler ile buluşuyor.

GÜNDOĞARKEN KONSERİ

Kent merkezindeki kutlamaların yanı sıra çevre ilçelerde de bayram coşkusu yaşanacak. Aliağa’da saat 14.00’te Aliağa Kültür Merkezi’nde başlayacak söyleşilerde, milli mücadele, Atatürk ve gençlik gibi konular masaya yatırılacak. Ardından Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 17.00-21.00 saatleri arasında okçuluk ve langırt müsabakaları, gezici kütüphane, bilgi yarışması, ayak tenisi ve parkur cimnastiği gibi birçok etkinlik var. 20.00’de Yelki Köy Tiyatrosu’nun “Köyün Halleri” oyunu sahneye taşınacak. 21.00’de ise Grup Gündoğarken en sevilen şarkılarını Aliağalılar için seslendirecek.

ULUSLARARASI GENÇLİK VE DANS FESTİVALİ

Ayrıca 19 Mayıs’ta “İzmir Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali” de workshop çalışmaları ile başlayacak. 21 Mayıs’a kadar sürecek festivalde dansçılar 20 Mayıs’ta ön elemelerde tüm hünerlerini ortaya koyacak. Elemelerde bir üst tura kalan yarışmacılar ise 21 Mayıs Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda Hip hop, Popping, Breaking, House ve Feel the Drum kategorilerinde mücadele edecek.

1919 KİŞİ KOŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs kapsamında ayrıca yol koşusu da düzenliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yılı temsilen koşuya 1919 kişi katılacak. Yarışın startı 22 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan verilecek. Koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Sadık Bey Tramvay Durağı’na kadar gidip başlangıç noktasına dönecek. Yine aynı gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Mayıs Spor Festivali (May Fest) yapılacak.