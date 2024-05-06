İzmir'de 2 ilçede kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'in Menderes ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen kaçak sigara ve içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Menderes ve Karabağlar ilçelerinde operasyon düzenledi.
Ekiplerin 3 depo ve 2 araçta yaptığı aramalarda 13,5 ton kıyılmış kaçak tütün, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 2,2 ton taklit etiketli etil alkol, 5 milyon 821 bin 200 adet sigara yapımında kullanılan filtre, 1 milyon 80 bin boş makaron, 167 bin içi doldurulmuş makaron, 4 bin 320 ambalaj, 70 paket nargile melası, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 2 imalatta kullanılan makine ve 1 kompresör ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve imalatta kullanılan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Fabrikadan açıklama geldi!
- İlk Roma imparatorunun kayıp evi bulundu!
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak