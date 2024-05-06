İzmir'de 2 ilçede kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'in Menderes ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen kaçak sigara ve içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:30
İzmir'de 2 ilçede kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Menderes ve Karabağlar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekiplerin 3 depo ve 2 araçta yaptığı aramalarda 13,5 ton kıyılmış kaçak tütün, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 2,2 ton taklit etiketli etil alkol, 5 milyon 821 bin 200 adet sigara yapımında kullanılan filtre, 1 milyon 80 bin boş makaron, 167 bin içi doldurulmuş makaron, 4 bin 320 ambalaj, 70 paket nargile melası, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 2 imalatta kullanılan makine ve 1 kompresör ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve imalatta kullanılan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


İzmir haberleri

İlgili Haberler

Fed faiz kararını açıklayacak! Piyasalar ne bekliyor?

Fed faiz kararını açıklayacak! Piyasalar ne bekliyor?
Bakanlık taslak hazırladı... Oto piyasasında yeni düzenleme!

Bakanlık taslak hazırladı... Oto piyasasında yeni düzenleme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı

Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı bu duraklar arası hizmet veremeyecek!

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı bu duraklar arası hizmet veremeyecek!
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı

Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı
52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!

52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!
İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’

İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’
Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama

Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama