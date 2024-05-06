İzmir'de 2 ilçede kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:30

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:32

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Menderes ve Karabağlar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekiplerin 3 depo ve 2 araçta yaptığı aramalarda 13,5 ton kıyılmış kaçak tütün, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 2,2 ton taklit etiketli etil alkol, 5 milyon 821 bin 200 adet sigara yapımında kullanılan filtre, 1 milyon 80 bin boş makaron, 167 bin içi doldurulmuş makaron, 4 bin 320 ambalaj, 70 paket nargile melası, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 2 imalatta kullanılan makine ve 1 kompresör ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve imalatta kullanılan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.