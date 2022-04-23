İzmir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler Menemen’de başladı. Şenlik havasında kutlamaların olduğu Menemen’de çocuklar Atatürk Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kutlamalarda Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Oyunları grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ritim ve Dans Topluluğu ve Çocuk Tiyatrosu sahne aldı. Çocuklarla Mutlu Şarkılar konseri ise eğlenceli anlar yaşattı.

KONAK'TA RENGARENK 23 NİSAN

Konak Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilk günü, ilçenin dört bir yanında 23 Nisan coşkusunu dolu dolu yaşattı. Çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katılırken ilkokul öğrencileri için düzenlenen resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukları karşılarken 23 Nisan’da tüm çocuklar adına başkanlık koltuğunu temsili olarak devralan Minik Başkan Derin Kırkar da Başkan Batur’a eşlik etti. Ödül törenine yarışmada dereceye giren çocuklar, aileleri, öğretmenleri ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Başkan Batur, “Katılan bütün çocuklarımız bana göre birincidir. Bundan sonra Atatürk ilke ve devrimleriyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine ışık tutacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.



