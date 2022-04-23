İzmir'de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı İzmir’de coşku içinde kutlanıyor. Menemen ve Konak'ta düzenlenen törenlerde çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler Menemen’de başladı. Şenlik havasında kutlamaların olduğu Menemen’de çocuklar Atatürk Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Kutlamalarda Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Oyunları grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ritim ve Dans Topluluğu ve Çocuk Tiyatrosu sahne aldı. Çocuklarla Mutlu Şarkılar konseri ise eğlenceli anlar yaşattı.
KONAK'TA RENGARENK 23 NİSAN
Konak Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilk günü, ilçenin dört bir yanında 23 Nisan coşkusunu dolu dolu yaşattı. Çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katılırken ilkokul öğrencileri için düzenlenen resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukları karşılarken 23 Nisan’da tüm çocuklar adına başkanlık koltuğunu temsili olarak devralan Minik Başkan Derin Kırkar da Başkan Batur’a eşlik etti. Ödül törenine yarışmada dereceye giren çocuklar, aileleri, öğretmenleri ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Başkan Batur, “Katılan bütün çocuklarımız bana göre birincidir. Bundan sonra Atatürk ilke ve devrimleriyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine ışık tutacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
- AKP’nin sandık planı