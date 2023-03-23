İzmir’de 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda, 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:11
İzmir’de 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde bir fabrikada kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin adrese yaptığı baskında tam 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İzmir Torbalı Kaçak akaryakıt

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