İzmir'de 3 milyon 442 bin 424 kişi sandığa gidecek

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:53

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:10

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü İzmir'de 15 bin 707 güvenlik personelinin görev yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 9 bin 877 sandıkta, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 169 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 707 personel ve 1558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. "

Depremden etkilenen illerden gelen 62 bin 966 kişiden, kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin valilik koordinasyonundan ücretsiz olarak seçim bölgelerine ulaşımının sağlandığı belirtildi.

Bu doğrultuda depremzedelerin taleplerinin alınmaya devam ettiği kaydedildi.