İzmir'de 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İzmir'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan M.Ö., polis tarafından yakalandı.

İzmir'de 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:08

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün denetim yaptı.

Yapılan denetimde kimlik sorgusu yapılan M.Ö.'nün 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö., emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. cezaevine gönderildi.

 

 


Etiketler: #İzmir #İzmir Adliyesi

İlgili Haberler

İzmir'de bir minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir'de bir minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu
4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 30 Ekim’de başlıyor

4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 30 Ekim’de başlıyor
12 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

12 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler